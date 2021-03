Arisa allo specchio: “Il mio seno era un problema” oggi mostra le smagliature e la soddisfazione (Foto)

Arisa è più sicura di se stessa, aiutata anche dal nuovo amore oggi ama anche ciò che prima era un problema, il suo seno. Le foto pubblicate sul suo profilo social sono tutto tranne che perfette, sono scattate un po’ come fanno i bambini ma Arisa così è più vera che mai. Si è guardato allo specchio e ha scoperto che il seno che da piccola era un gran problema adesso le piace. E’ meno tonico e ha anche qualche smagliatura che trova deliziosa. Arisa si ama e la sua verità è un messaggio importante contro tutte le finzioni che tutte pubblicano sui social. Si sente amata ma speriamo che non sia solo questo il motivo della sua rinascita. E’ importante avere accanto qualcuno che ti fa sentire bella, che ama tutto di te, soprattutto i difetti, ma non può limitarsi tutto a una persona.

ARISA E’ RINATA E PROSEGUE CON IL BODY POSTIVE

Anche la scorsa estate aveva mostrato pancia e seno senza ritocchi, senza filtri, non è quindi sono merito di Andrea Di Carlo se Arisa oggi ha un ottimo rapporto con il suo corpo. Lui ha aggiunto l’amore, altro. La cantante lucana che di recente abbiamo visto sul palco di Sanremo si rivolge a tutte le donne ma anche agli uomini che hanno accanto.

Il suo compagno adora anche la sua pancia, adora vederla ridere, vederla felice. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere” è parte del suo post.