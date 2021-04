Anna Tatangelo scrive a suo figlio: “Non sai quanto mi fai bene” (Foto)

Per Anna Tatangelo e suo figlio Andrea non è stato difficile solo l’ultimo anno a causa della pandemia ma anche quello precedente (foto). Niente di insuperabile ma nella lettera che ha scritto a suo figlio c’è tutto. E’ Andrea l’uomo della sua vita e non è banale dirlo, insieme hanno vissuto due anni di cambiamenti, imparando tanto l’uno dall’altro, creando un unione ancora più forte. Anna Tatangelo promette a suo figlio quel viaggio rimasto in sospeso ma soprattutto il suo post è per dirgli grazie. “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa…” inizia la sua lettera postata sui social.

IL GRAZIE DI ANNA TATANGELO AL FIGLIO

“Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata” ha sempre voluto essere mamma Anna Tatangelo, avrebbe voluto una famiglia diversa ma non è andata come nei sogni. Ha scelto di essere felice e non è semplice ma ha accanto l’amore più grande. Bellissimo il grazie di una mamma al figlio.