Per Santiago è la seconda festa di compleanno a casa con Belen (Foto)

Una piccola festa di compleanno a casa per Santiago che ieri ha compiuto 8 anni (foto). Il secondo a casa a causa della pandemia, il primo con Antonino e con Belen in dolce attesa della sua sorellina. Palloncini ma non troppi, Santiago sta diventando grande. E grande è anche la sua nuova bicicletta, quella che gli hanno regalato zia Cecilia e Ignazio Moser. Pochi amici in casa e come sempre un pieno di baci della sua mamma e tanta allegria. Ovviamente alla festa non c’è Stefano De Martino, non solo perché lui è impegnato a Roma con la registrazione del serale di Amici ma sarebbe anche un po’ strano vederlo accanto ad Antonino nella casa che ha condiviso con Belen Rodriguez.

TORTA AL CIOCCOLATO PER IL COMPLEANNO DI SANTIAGO DE MARTINO

Un piccolo party per il piccolo De Martino e come sempre Belen si emoziona. Incinta la showgirl argentina non riesce a reggere le emozioni ma per il suo bambino è sempre stato così. Sempre seduta accanto a lui, sempre pronta a coccolarlo, lui che è il suo orgoglio più grande, il suo ometto.

Alla festa di compleanno di Santiago non mancano i nonni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, che abitano nello stesso palazzo. Cecilia Rodriguez scatta le foto, si occupa dei video, immortala i momenti più felici. Tutti non vedono l’ora che nasca la piccola Luna Marie, anche Santiago che ad Antonino Spinalbese dice che non è sua figlia ma sua sorella.

Per gli auguri a suo figlio Belen Rodriguez ha scelto uno scatto in bianco e nero, il suo bambino in braccio, un altro momento di festa: “Te amo vita mia intera”. Stefano De Martino ha scelto uno scatto del suo piccolo in tenuta sportiva, pronto a giocare a tennis. Il numero dei suoi anni e un cuore trafitto da una freccia, non serve dire altro.