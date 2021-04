Belen e le voglie: “Fatemi mangiare e dormire e io sono felice” (Foto)

Per Belen Rodriguez è tempo di voglie, una gravidanza che appare diversa dalla prima, da quando Belen era incinta di Santiago (foto). Belen in piena estate darà alla luce una bimba, la sua Luna Marie, ma al momento niente la rende più felice di mangiare e dormire. Ovviamente ha sempre accanto Santiago e Antonino quindi non le manca davvero niente. Tocca il cielo con un dito e non è mai stata così bella, forse perché serena, felice davvero. Di cosa ha voglia Belen Rodriguez incinta? A fine cena interroga Spinalbese, gli chiede se è stato attento, se ha notato cosa ha mangiato prima del pesce. Sono i pomodori al momento la sua voglia ma il compagno la prende in giro con dolcezza: “Amore tu ha voglia di tutto”. Grandi risate in casa di Belen con Santiago che continua a scherzare con il papà della sua sorellina.

BELEN FELICE CON SANTIAGO E ANTONINO

Tra una pubblicità e l’altra di un cosmetico, un paio di scarpe, gli abiti più o meno economici, spuntano le storie, spunta la voglia di mare. Che Belen stia per partire per Formentera? Sul divano tanti abiti nuovi, sul pavimento le scarpe da scegliere. La showgirl commenta che li deve scegliere per un lungo viaggio.

Tornano le voglie, torna la fame, Belen Rodriguez cucina spesso in questo periodo e prepara un piatto di pasta di kamut con tonno e cetrioli.

“Fatemi mangiare, dormire e mangiare e sono felice” scrive mostrando una faccia buffa. Non c’è dubbio, Belen Rodriguez incinta è felice, mentre la ricordiamo un po’ nervosetta quando era in dolce attesa di Santiago con Stefano De Martino accanto. Non amava che i paparazzi la fotografassero, ma forse anche oggi è così, solo che la pandemia in questo l’ha aiutata: niente uscite, niente paparazzi in giro.