Belen in bikini sul balcone di casa e Antonino prepara un pranzo al sole (Foto)

E’ arrivato il sole e Belen Rodriguez anche col pancione si mette subito in bikini, sul balcone di casa. Le foto le posta lei sul suo profilo social, tra le storie Instagram, prima che lo faccia chiunque altro. Belen adora il sole è sempre tra le prime ogni primavera a stendersi sul balcone di casa, prima ancora di partire per qualche fine settimana o per le tanto desiderate vacanze. Con lei come sempre c’è Antonino Spinalbese, il compagno che sembra averle cambiato la vita, l’ha resa felice. Entrambi sono un vero spettacolo sotto il sole, sembrano i protagonisti di una pubblicità ma la loro è vita vera. Un caldo anomalo e con i primi raggi di sole Belen incinta non resiste e indossa il suo solito bikini ridottissimo che questa volta fa fatica a contenere le curve ma lei si piace ed è infatti meravigliosa.

BELEN SI SPECCHIA E MOSTRA A TUTTI LE SUE CURVE COL PANCIONE

Forse questa volta Belen cambia idea, forse con la seconda gravidanza il corpo così trasformato non le dispiace. Sa bene che tornerà subito in gran forma dopo il parto perché si allena da sempre e fa da sempre attenzione a ciò che mangia. Mangia sano Belen e ci pensa il suo Antonino a preparare un bel pranzo da consumare sotto il sole, sempre sul balcone.