La mamma di Belen truccata come sua figlia, due gocce d’acqua (Foto)

La somiglianza tra Belen e la sua mamma è sempre stata evidente, soprattutto osservando le foto di Veronica Cozzani da ragazza, ma con il trucco di oggi madre e figlia diventano due gocce d’acqua. Il trucco fa miracoli e oggi Belen Rodriguez si è divertita con i pennelli, base e colori sul volto della mamma. Soddisfatta del lavoro ha mostrato tutto solo alla fine e tra le sue storie Instagram si è complimentata con se stessa. Davvero brava Belen con il make up, fa parte del suo lavoro, osserva da sempre in modo attento i suoi collaboratori quando la truccano. Ma se è più semplice truccarsi diventa molto più complicato occuparsi del make up di qualcun altro. La showgirl argentina ci è riuscita alla perfezione.

BELEN: “QUANDO LA FIGLIA TRUCCA LA MAMMA”

Belen ha truccato la mamma come trucca se stessa, poi la somiglianza di base e le espressioni, i capelli lunghi hanno fatto il resto. Chissà se Veronica Cozzani da oggi in poi inizierà a truccarsi così. Oggi ha lasciato che sua figlia si divertisse ma non c’è dubbio che anche lei si piaccia così truccata.

La mamma di Belen ha infatti appena postato sul suo profilo Instagram la foto del risultato sottolineando che quello è il make up della sua Belu. Mara Venier ha subito aggiunto tre cuori rossi. Qualcuno ha notato che è un mix tra Belen e Cecilia. Altri hanno scoperto come sarà Belen nel futuro. Tanti, tantissimi complimenti ma c’è anche chi ha pensato che fosse Monica Bellucci. In pochi minuti una pioggia di complimenti, tutti per la modella, qualcuno anche per la Rodriguez che si è improvvisata truccatrice.