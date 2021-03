Le confidenze di Belen su Stefano: “La sofferenza parte da 4 anni fa” (Foto)

Un’intervista vera quella di Belen a Domenica In e parlando di Santiago non poteva non parlare di Stefano De Martino. “C’è stato un grande amore con Stefano e da questo amore nasce Santiago” sono le parole di Mara Venier che introduce l’argomento. “Non c’è niente di più bello dei figli, sono loro e basta, quando arrivano solo loro, non so che altro aggiungere. Daresti la vita per loro. Te lo dice tua madre quando sei una ragazza però tu non capisci fino a quando non li hai”. E’ stato Santiago a consacrare il rapporto tra Belen e Antonino, conferma tutto lei che confida che suo figlio è speciale, che ha una intelligenza superiore: “E’ uguale al padre ma l’intelligenza l’ha presa da me… sto scherzando” scherza Belen ma poi si fa seria quando con serenità dice una cosa mai detta prima.

BELEN A DOMENICA IN PARLA DI STEFANO DE MARTINO



“Penso che quando ci sono dei problemi la famiglia abbia il dovere di riprovarci per i figli. Otto anni con tutte le pause – questo il tempo del suo legame con Stefano – e quando i bambini capiscono che non va, si rassegnano perché vedono che ce l’hai messa tutta. E i bambini lo dicono soprattutto con le mamme perché stanno 24 ore su 24 con noi, mi ricordo che mi bussava anche alla porta del bagno e mi diceva ‘non ti preoccupare che me ne occupo io’”.

Ha qualcosa da dire Belen Rodriguez: “La gente fa i calcoli ma la sofferenza parte da 4 anni fa, uno ci ha provato ed è una frustrazione costante e Santiago quando mi ha visto felice mi ha detto che quella persona era giusta” . Collega la fine della storia e della sofferenza durata a lungo con Stefano all’inizio della felciità con Antonino. In questo c’è lo zampino di suo figlio che con lei ha vissuto tutto.

“Io mi sono fidata di mio figlio, lui mi ha detto ‘Dio ti ha mandato un principe, ti consiglio di fidanzarti con lui perché ti ama’. Io sinceramente ero già innamorata. Io l’ho visto e ho avuto un colpo di fulmine estetico e poi mi sono innamorata con i mesi, con il passare del tempo. Potevo essere libera di parlare di qualunque cosa con lui”.

L’ha accettata com’è, non ha mai provato a cambiarla, con Stefano ci ha provato ma è Antonino l’amore, la gioia di oggi.