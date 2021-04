Dayane Mello conferma la storia d’amore con Rosalinda Cannavò (Foto)

Mentre si vocifera che Dayane Mello potrebbe avere una nuova storia d’amore con Mario Balotelli e Rosalinda Cannavò è felice con Andrea Zenga, la bella modella brasiliana torna sul legame che le ha unite nella casa del GF Vip. La Mello parla ancora una volta d’amore, conferma che il loro rapporto era vero, si sono amate. Un legame profondo, strettissimo tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, che oggi preferisce chiamarsi con il suo vero nome, Rosalinda. Nella casa del Grande Fratello Vip le abbiamo viste sostenersi e coccolarsi, gelose l’una dell’altra, ma le abbiamo viste anche litigare e stare male, ignorarsi e poi abbracciarsi di nuovo. Oggi la Mello ammette i suoi errori ma tra le due è tornato il sereno. Dopo la videochiamata non hanno più smesso di sentirsi e oggi si definiscono amiche di Whatsapp ma c’è sempre la loro storia d’amore di cui parlare.

DAYANE MELLO: “CON ROSALINFA LA PIU’ BELLA STORIA D’AMORE”

Non ha dubbi che la loro storia sia stata più bella di quella tra Rosalinda e Andrea, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E’ alla rivista Chi che ha affermato che l’affetto mostrato davanti alle telecamere era sempre reale. Si sentono spesso: “Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo”.

Pensa che in molti hanno sognato con il loro legame, oggi ci ripensa e non ha dubbi: “La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno. E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma”. Aggiunge che adesso Rosalinda è solo una sua amica, che ancora non si sono riviste ma che di certo sarà emozionante incontrarsi di nuovo.