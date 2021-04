Dayane Mello e Mario Balotelli sono la coppia del momento?

E’ un gossip che si fa strada sui social network e tra il popolo del web già da un po’ di tempo. Dayane Mello e Mario Balotelli si sono riavvicinati e sono diventati addirittura una coppia? I fan sono sempre più curiosi di saperne di più. I due erano stati insieme in passato per poi rivedersi nella casa del Grande Fratello Vip dove la modella ha sempre parlato bene del calciatore. Lui non si è presentato nel migliore dei modi facendo una battutaccia per cui poi ha chiesto scusa. Adesso però il gossip su un possibile ritorno di fiamma impazza e a rispondere ai tanti dubbi dei seguaci di tutto il mondo è stata la diretta interessata Dayane Mello.

Dayane Mello è single e risponde al gossip sul ritorno di fiamma con Mario Balotelli

La modella brasiliana si è raccontata in una lunga intervista per Chi dove ha dichiarato di essere single. “Non sono fidanzata, sono sola. No ho avuto tempo di pensare agli uomini” ha affermato Dayane. La Mello sta ancora affrontando un periodo difficile a causa della morte del fratello Lucas e quindi non sembra proprio il momento di catapultarsi in una nuova relazione. “Una volta uscita ho scelto di allontanarmi da tutti: era come se avessi voluto entrare in una centrifuga di disperazione e farmi maciullare, prima di uscirne. Ho scelto un pellegrinaggio di due mesi dentro il dolore, un dolore che non passerà mai” ha dichiarato Dayane Mello.

Dayane Mello e Mario Balotelli, lei dice che si vogliono bene ma…

L’ex concorrente del GF Vip 5 ha anche risposto alle domande su Mario Balotelli. “Boh. Ci vogliamo bene, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo” ha affermato a tal proposito Dayane. Ricordiamo anche che la Mello nella casa si era legata particolarmente all’amica Rosalinda Cannavò, parlando di innamoramento, che però è attualmente impegnata con un altro gieffino, Andrea Zenga. “Siamo amiche di Whatsapp, ci sentiamo spesso. Con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ci siamo amate” questa la risposta di Dayane al riguardo.