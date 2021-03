Live, Dayane Mello su Rosalinda: “Ci guarderemo negli occhi ma adesso non è il momento”

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Dayane Mello è tornata in televisione dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 ed ha affrontato le cinque sfere. Tra i tanti argomenti affrontati dalla bellissima modella ovviamente è stato impossibile non proporle il tasto Rosalinda Cannavò che è stata ospite anche prima di lei da Barbara parlando del rapporto con Dayane. Quali sono oggi i rapporti tra lei e Rosalinda a venti giorni dalla fine del reality di Canale 5? “Con Rosalinda abbiamo fatto un percorso molto bello dove ci siamo prese agli occhi, al primo sguardo. L’ho scelta, ho visto una brava ragazza. E’ una brava ragazza Rosalinda però le ho fatto capire subito che per me era un lavoro” ha spiegato la Mello nello studio di Live.

Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Le persone che mi stanno accanto non le vogliono bene”

“Il fatto che Rosalinda nel suo percorso di cinque mesi e mezzo ha avuto troppi alti e bassi… Io ero troppo sotto tutte le situazioni” ha affermato Dayane spiegando quindi che per lei era molto più stimolante avere attorno delle energie positive perché è fatta così. “Quando sono arrivati tutti i nuovi io mi sono aggrappata alle energie nuove” ha continuato la brasiliana da Barbara d’Urso. “Lei non aveva l’ambizione di dire che voleva essere una finalista. Andava molto incontro alla marea. Le andava bene tutto” ha spiegato Dayane. Ma che cosa prova adesso la Mello per la Cannavò? “Per me è difficile vedere che tutti i miei amici, tutte le persone che mi stanno accanto, non le vogliono bene” ha affermato Dayane a Live. “Ci sono state persone che hanno fatto il Grande Fratello con me che… Non è che non le vogliono bene ma l’approccio che io avevo non è lo stesso. Lei non è Dayane. Lei forse ha cercato di cavalcare un po’ il suo percorso dietro il mio” ha continuato la modella.

Dayane Mello e Rosalinda: si incontreranno quando sarà il momento

Dayane ha spiegato poi che quando Rosalinda ha incontrato Andrea Zenga nella casa lei non era gelosa ma voleva semplicemente che la sua amica le dicesse tutto visto che si trovava anche in una situazione difficile per la perdita del fratello. La Mello ha ribadito che è rimasta male perché la Cannavò ha condiviso i suoi pensieri con tutti tranne che con la sua migliore amica. “Io che cosa conto? Ha iniziato ad eliminare tutti i miei amici perché lei giocava un po’ contro me. Buttava fuori le persone alle quali io mi sono affezionata” ha affermato Dayane. “Adesso ci sentiamo su Whatsapp, parliamo. Voglio bene a Rosalinda ma lei fa la vita da fidanzata, io no. Quando passerà questo momento brutto per tutti noi e si potrà, ci vedremo, ci guarderemo negli occhi ma adesso non è il momento“ ha concluso la ex gieffina.

Qunado vedremo il ritorno delle Rosmello?