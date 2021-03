Rosalinda su Dayane Mello: “Non ho più nulla da dirle”

Rosalinda Cannavò chiude quasi in modo definitivo con Dayane Mello? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dalle parole che sono state dette dall’attrice siciliana nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri sera. Dopo essersi a mala pena incrociate nello studio di Verissimo, dove hanno anche rifiutato di farsi intervistare insieme da Silvia Toffanin, Rosalinda e Dayane vanno per la loro strada. E al momento si divide in due corsie separate che non sembrano incontrarsi…

La Cannavò è tornata a parlare di questo rapporto, dopo quasi sei mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 5 e ha voluto anche raccontare quello che pensa oggi della brasiliana.

Amicizia finita tra Rosalinda e Dayane Mello?

A quanto pare ogni giorno Rosalinda scopre delle cose poco piacevoli su quello che Dayane ha detto su di lei mentre era nella casa. E da Live ha commentato:

Ho scoperto un’altra cosa anche stasera. Io ripeto che a lei ho voluto bene e anche adesso ci tengo. Per me è stata fondamentale al GF Vip. Però non mi aspettavo tutte queste cattiverie nei miei confronti. Mi ha sempre detto che sono un’amica leale e sincera e poi ha cambiato versione dandomi della falsa. Ha detto che mi avvicino alla gente senza sentimenti. Non l’ho più sentita. L’ho incrociata a Verissimo. Abbiamo fatto il viaggio in treno insieme, ma eravamo distanti, distanziate. Non ho nulla da dirle adesso, le ho già detto tanto. In questo momento non ho nulla da dimostrarle, le ho già dato tanto. Se vuole io aspetto un suo passo. Adesso sono orgogliosa ed è arrivato il momento di esserlo. Ho sempre fatto io un passo verso di lei, adesso vedremo cosa farà