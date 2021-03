Rosalinda Cannavò e il suo Giuliano si sono incontrati? A Live tutta la verità

Tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 7 marzo 2021 su Canale 5 c’è stata anche Rosalinda Cannavò, fresca di uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Una vera protagonista di questa edizione del reality che nel salotto di Barbara d’Urso ha parlato di tutto! Anche della sua storia con Giuliano, finita mentre lei era in casa, dopo che ha capito che non provava amore verso il ragazzo ma forse solo un grande affetto. Giuliano ha chiesto a Rosalinda e al GF VIP di non fare il suo nome ma nella puntata di Live di ieri, la Cannavò ha spiegato che cosa è successo in questa settimana, una volta finita l’avventura nella casa del Grande Fratello. Lei e Giuliano si sono rivisti anche per chiarire e parlare di quello che è successo? Una storia durata dieci anni merita forse un finale diverso da un addio fatto in tv. L’attrice quindi, nello studio di Barbara d’urso ha spiegato che cosa è successo tra loro.

Rosalinda e Giuliano dopo il GF VIP 5 si sono incontrati ? La rivelazione da Live

Rosalinda ha spiegato quindi cosa è successo tra lei e Giuliano:

Se ho risentito il mio ex? Allora, io il mio ex ragazzo l’ho incontrato 2 giorni fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso. Gli ho chiesto scusa, perché non è stato carino quello che è successo nelle scorse settimane. Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito. Ha sofferto sì

Nello studio di Live ieri anche la mamma e la sorella di Rosalinda che approvano questa relazione con Andrea e sono felici che la bella siciliana sia di nuovo sorridente e felice. Rosalinda parla nel salotto di Canale 5 di storia con Zenga, non si tratta di un semplice flirt.

La mia con Zenga è una vera storia. Il rapporto si sta concretizzando. Non è un flirt, ma qualcosa di più importante. Sta andando tutto bene siamo felici, dico che è più di una frequentazione perché c’è un sentimento. In progetto c’è anche di fargli conoscere la mia famiglia, adesso vedremo come organizzare…

E visto che ieri mamma e sorella di Rosalinda erano a Milano, di certo questo incontro sarà avvenuto.