Giuliano diffida GF VIP e Rosalinda: lei risponde baciando Andrea Zenga

Giuliano non vuole che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si parli di lui e ci sembra giusto che possa chiedere che sia così. Non ne parleremo più neanche noi se non per dire che nella puntata di ieri, 15 febbraio 2021, ha appunto diffidato il programma e anche quella che a questo punto, immaginiamo sia la sua ex fidanzata. Rosalinda Cannavò sembrava esserci rimasta molto male, dalla comunicazione fatta da Signorini nel corso della serata ma alla fine della diretta, ha ritrovato pace e serenità al fianco di Andrea Zenga. Quello che è successo prima sembra averlo dimenticato con un batter di ali di farfalla tanto che, nella notte, è arrivato il primo vero bacio tra lei e Andrea Zenga.

Una storia che divide: c’è chi si sta appassionando e vede nella coppia, l’embrione di un amore puro. Ma ci sono poi anche altre fazioni, come quelle di chi crede che l’avvicinamento tra Rosalinda e Andrea sia una mossa tattica imposta dagli autori solo per creare l’ennesimo dramma con Dayane Mello e interessare tutto il pubblico. Alla disperata ricerche di dinamiche quindi, in vista delle ultime due settimane di gioco.

Dove sarà la verità? Lo scopriremo in breve tempo, visto che il gioco sta per finire e tutti i concorrenti molto presto si ritroveranno alla vita normale.

Rosalinda e Andrea Zenga: nella casa del GF VIP 5 il primo bacio

Il video del primo bacio è iniziato a circolare questa notte, qualche ora dopo la movimentata diretta

E voi da che parte state, ci credete nel reale interesse di questi due ragazzi oppure è davvero solo una trovata? Del resto non sarebbe la prima volta per Rosalinda, di una “favola”…

Certo fa strano vedere questo bacio visto che Rosalinda fino a poche ore fa diceva che non ci sarebbe mai stato nulla in casa, perchè si sentiva di dover chiarire prima con Giuliano. Ma a quanto pare, al cuor non si comanda.