Dayane Mello contro Rosalinda delusa e amareggiata: da #rosmello a #exrosmello

Dayane Mello ci è rimasta davvero male per alcuni atteggiamenti di Rosalinda Cannavò. Facile comprenderne il motivo. Le due in casa hanno affrontato dei periodi molto diversi, dalla simbiosi dei primi mesi, all’allontanamento successivo. Il lutto di Dayane le aveva di nuovo riunite ma il fatto che Rosalinda non le abbia detto nulla sull’interesse provato per Andrea Zenga, ha deluso la brasiliana. Ieri poi, quando Rosy è tornata dallo studio, nonostante Dayane fosse andata ad abbracciarla, la prima ad alzarsi e a correre verso la porta rossa, lei non lo ha fatto. E’ andata avanti per abbracciare Andrea Zenga. Non solo, Dayane è rimasta profondamente delusa per un altro motivo da Rosalinda: il voto a Giulia Salemi.

Nel momento in cui Dayane e la siciliana si erano allontanate, la Cannavò aveva stretto una fortissima amicizia con Giulia Salemi che però a quanto pare nel corso del tempo si è spenta, visto che ieri Rosalinda ha fatto il nome dell’influencer. Una cosa che a Dayane non è piaciuta affatto. E subito dopo la puntata è sbottata. Sui social, migliaia di persone si sono schierate dalla parte della brasiliana tanto che le #rosmello nel giro di poche ore sono diventate #exrosmello.

Dayane Mello delusa e amareggiata da Rosalinda: le ultime dal GF VIP 5

Le parole di Dayane che ha avuto una forte reazione dopo quello che è successo in puntata contro Rosalinda:

Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha.

C’è da dire che una fetta di pubblico pensa che Dayane sia gelosa del rapporto nato tra Rosy e Andrea Zenga, non sono proprio tutti dalla sua parte. In ogni caso la brasiliana si è detta pronta a tutto. Potrebbe anche essere “tradita” da Rosalinda. Cosa che difficilmente accadrà visto che i finalisti sono già pronti per accomodarsi il primo marzo sul divano…

La riflessione di Dayane è poi continuata:

Non è detto che io resti la sua prima scelta. Quando avevamo discusso lei ha detto che aveva pensato di nominarmi, io non l’ho mai pensato. Da lei mi aspetto di tutto. Ragazzi mica sono Gesù, sto dicendo la mia opinione. Sami ha fatto questa cosa anche con te. Forse lei dà poco peso alle nomination? Se la nominerei adesso? Non lo so. Se adesso mi trovassi a scegliere tra lei e Samantha, non lo so. Poi vi rendete conto cosa mi ha fatto? Sono stata l’ultima a sapere che lei era interessata a Zenga

Attenzione comunque a mettersi contro la Mello, perchè i voti dal Brasile sono sempre decisivi e non è detto quindi che Giulia non possa essere salvata in questa tornata. Vedremo!