Ilary Blasi e Isabel incontrano la piccola Jolie per la prima volta (Foto)

Ilary Blasi il 25 aprile è diventata di nuova zia, la sorella più piccola, Melory Blasi, ha messo al mondo la dolcissima Jolie (foto). I genitori della piccolina hanno però decise di attendere qualche giorno prima di dare l’annuncio della nascita al mondo. Sui social anche la conduttrice ha rispettato la loro volontà e non era apparso nessun augurio per la nipotina appena nata, per la sorella e il cognato. Tra le storie di Instagram sono arrivate finalmente le foto di zia e nipote e anche le foto delle due piccole cuginette insieme. Isabel Totti felice tiene tra le braccia la sua cuginetta che ha pochissime settimane. Adesso non è la più piccola della famiglia.

LE FOTO DI FAMIGLIA PER MELORY E ILARY BLASI

Ieri la prima uscita di Melory con la carrozzina con la sua bambina e a casa l’incontro con la famiglia ma anche lo shooting fotografico per la sua bimba. Un set ovviamente preparato a casa e la piccola modella posa da sola mentre dorme ma posa anche tra le braccia delle zie. Ben sveglia invece quando a coccolarla è la cuginetta Isabel.

Melory non ha ancora raccontato niente del parto, le follower chiedono, sono curiose, ma lei non ha ancora risposto. Intanto, si gode i primi meravigliosi tempi da mamma, felice di presentare la sua piccola alle sorelle, ai nipoti. Felice di avere già a casa una fotografa per gli scatti dolcissimi con la sua bimba.

Chissà se alla conduttrice, che da poco ha compiuto 40 anni, con la nascita della nipotina, avrà voglia di realizzare il sogno di Francesco Totti, di allargare ancora la loro famiglia con un altro figlio. Anche prima della nascita di Isabel non voleva saperne di avere un altro figlio ma l’ex calciatore l’ha convinta, chissà adesso se riuscirà ancora una volta.