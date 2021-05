Mara Venier gioca con la figlia di Eleonora Daniele, pronte per il battesimo (Foto)

Un battesimo atteso a lungo per Mara Venier ed Eleonora Daniele, ma il momento sta per arrivare e la piccola Carlotta riceverà il primo sacramento il 22 maggio. La rivista Oggi pubblica le foto delle due conduttrici insieme, Mara Venier gioca con la piccolina che sta per compiere 1 anno. Eleonora Daniele le osserva divertita dalle loro smorfie. La conduttrice di Domenica In adora i bimbi e sarà lei la madrina di Carlotta. Una richiesta importante che la Daniele le aveva fatto lo scorso anno in diretta nello studio di Rai 1. Un’amicizia importante tra le due che hanno finalmente potuto incontrarsi per un aperitivo al centro di Roma.

MARA VENIER FINALMENTE COCCOLA CARLOTTA

Sarà Mara Venier la madrina di Carlotta ma tutti hanno voluto attendere che il covid permettesse di festeggiare almeno un minimo il battesimo della piccolina. Ci saranno ancora le mascherine e tutte le regole per contenere il virus ma Eleonora Daniele non poteva di certo attendere oltre per il battesimo di sua figlia.

Intanto la madrina gioca con la bimba, la coccola come fa con il suo nipotino Claudietto. Eleonora ha scelto lei per l’affetto e la stima che le lega ma anche perché Mara le ha portato fortuna nel diventare mamma. La padrona di casa di Storie Italiane pensava di non potere più realizzare il sogno di diventare mamma; a 43 anni credeva ormai di avere dato troppo spazio al lavoro e meno alla vita provata. Invece, Carlotta è arrivata portando la gioia.

Ha confidato che vorrebbe un altro figlio ma non ha aggiunto altro, nessun limite alla provvidenza ma è consapevole che non è più una ragazzina. Attendiamo adesso le immagini del battesimo di Carlotta, sarà di certo un giorno di gran festa per tutti, sarà di sabato perché è l’unico giorno in cui entrambe, Eleonora Daniele e Mara Venier, non hanno impegni in tv.