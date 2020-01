Mara Venier madrina della piccola Carlotta: Eleonora Daniele la commuove in diretta

Nella puntata di Domenica IN del 12 gennaio 2020, Eleonora Daniele è stata protagonista di una lunga e bella intervista piena di emozioni. Per la prima volta dopo aver annunciato la sua gravidanza, nella diretta di Storie Italiane, ha scelto di raccontare qualcosa del suo privato proprio da Mara Venier. E così nel salotto di Domenica IN la conduttrice di Rai 1 ha raccontato di quando ha scoperto di essere incinta, di come non ci credeva più. Da tempo aveva smesso di crederci perchè troppe volte si era illusa. Pensava di aver lavorato troppo ma alla fine dopo il matrimonio ecco la magia con la notizia più bella! Oggi lei e Giulio sono felicissimi e hanno anche una grande notizia per Mara Venier. Oggi infatti in diretta Eleonora ha chiesto a Mara Venier di essere la madrina della piccola Carlotta.

MARA VENIER MADRINA DELLA PICCOLA CARLOTTA: LA RICHIESTA DI ELEONORA DANIELE A DOMENICA IN

Mentre parlavano del matrimonio, Mara ha raccontato: “Mi è spiaciuto moltissimo non esserci, ero impegnata con Domenica IN ma con il cuore c’ero e lo sai” ha detto Mara Venier.

E per dimostrare che non c’è rancore, la Daniele ha fatto una richiesta a Mara Venier che non se lo aspettava e lo si è capito dalle lacrime arrivate in diretta. “Vorrei che tu diventassi la madrina di Carlotta” ha detto la Daniele. La Venier spiazzata si è subito commossa e ha abbracciato Eleonora felicissima di questa notizia. E scherzando ha commentato: “Ma tuo marito lo sa?“. La Daniele ha spiegato che lei e Giulio hanno deciso insieme e ci tengono moltissimo.

Ovviamente invitato anche Nicola Carraro, il marito di Mara e la conduttrice di Domenica IN chiede subito di pensare bene al periodo! Ma se nasce a giugno si può optare per un battesimo che non arrivi alla domenica ( sempre che Mara sia impegnata anche nella prossima stagione televisiva).

La Daniele è felicissima perchè lei e Mara insegneranno alla piccola Carlotta a parlare in veneto! Tra le due conduttrici c’è una fortissima amicizia, tante le cose non dette ma dai loro sguardi si capisce che si vogliono davvero un gran bene.