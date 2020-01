Eleonora Daniele mostra il pancione a Domenica IN: “Non ci credevo più, dopo il matrimonio la magia”

Si apre all’insegna delle grande emozioni la puntata di Domenica IN del 12 gennaio 2020 con Eleonora Daniele per la prima volta in tv si confessa. E’ stata proprio la Daniele a Storie Italiane a raccontare al suo pubblico la lieta notizia: ha annunciato di essere in dolce attesa. Oggi da Mara racconta quello che sta provando in questi mesi, dopo aver scoperto di essere incinta. Non ha mai mostrato il pancione in tv e oggi lo mostra per la prima volta, con un abito particolare rispetto al solito.

“Adesso ho preso 5 chili ma i primi tre mesi sono stati molto difficili perchè vomitavo sempre, avevo la nausea per cui tutto quello che mangiavo…” ha raccontato la Daniele.

ELEONORA DANIELE MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA IL PANCIONE IN TV

“Mi vengono i brividi a riguardare questo passaggio che non ricordavo” ha detto Eleonora Daniele riguardando l’intervista di maggio, quando aveva detto che se mai avesse avuto una figlia femmina, l’avrebbe chiamata Carlotta come la sua nonna. “Era dentro di me forse, nei miei sogni, quando te l’ho detto pensavo che non sarebbe successo. Mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita e invece dopo il matrimonio la magia, Dio ha voluto così.”

“Pensavo di non farcela, credevo di aver lavorato troppo, ma questo era un tassello che volevo mettere nella mia vita” ha detto Eleonora Daniele parlando della sua gravidanza. Carlotta nascerà nel mese di giugno, sarà dei segni dei gemelli. Eleonora è felicissima e non vede l’ora di accogliere la piccolina.

Mara le chiede quindi di raccontare come ha scoperto di essere incinta. “Avevo il classico ritardo ma non volevo illudermi poi ho deciso di fare il test, era domenica. A un certo punto vedo la lineetta che non vedevo da due anni e dico…Davvero? Non è possibile, sono andata da Giulio a testa bassa e gli ho detto di essere incinta” ha raccontato la Daniele. E Giulio ha risposto: “Lo sapevo amore mio“. L’imprenditore aveva un po’ paura all’inizio perchè pensava che la sua dolce moglie si dedicasse solo alla piccola ma adesso invece è premurosissimo. “Tutte le sere lui parla a Carlotta e le dice le cose più belle del mondo” ha raccontato la Daniele.