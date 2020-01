A Domenica In il matrimonio di Eleonora Daniele, le immagini mai viste delle nozze (Foto)

In tv questa volta Eleonora Daniele è ospite ed è per Mara Venier a Domenica In che ha confidato le sue emozioni, dal matrimonio al pancione (foto). Pochi giorni fa l’annuncio in diretta della conduttrice di Storie Italiane che chissà quante volte avrà immaginato di raccontare al suo pubblico della dolce attesa e quel momento è arrivato. La Daniele in genere non racconta molto della sua vita, nel suo programma preferisce dedicare tutto il tempo agli altri, agli ospiti e a chi nel suo studio non può nemmeno entrarci. A Domenica In è più bella che mai, lo spazio è tutto dedicato a lei che ricambia mostrando anche le immagini del suo matrimonio. Lo scorso settembre ha sposato il suo compagno di sempre, Giulio Tassoni. Ovviamente avevamo già visto alcune foto delle nozze ma non così tante. Il video che mostra i momenti più emozionati rendono felice anche la sposa che osserva tutto così piena d’amore come non avrebbe mai immaginato.

L’ALBUM DI NOZZE DI ELEONORA DANIELE A DOMENICA IN

Molto più di un album di nozze, la Daniele in chiesa con l’uomo che sta per diventare suo marito, lo scambio delle fedi, l’Ave Maria cantata da Al Bano, tanti amici e non solo vip, tutta la famiglia e poi il cambio d’abito e Riccardo Fogli che non poteva non cantare la sua Storie di tutti i giorni che ascoltiamo in ogni puntata di Storie Italiane.

Emozioni su emozioni oggi a Domenica In con il pancione di Eleonora Daniele e la sua richiesta che lasica senza fiato Mara Venier: il desiderio che la conduttrice sia la madrina di sua figlia Carlotta. Dolcissima la futura mamma mentre racconta il momento in cui ha saputo che era incinta. In pochi mesi una vita che da bellissima diventa unica, meravigliosa, con i sogni più grandi che si stanno realizzando.