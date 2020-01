Eleonora Daniele incinta si commuove rivelando il nome scelto a Storie Italiane (Foto)

Eleonora Daniele è incinta, il suo pancino era già evidente da un po’ e infatti prima delle feste natalizie avevamo già intuito che fosse in dolce attesa, oggi a Storie Italiane il suo annuncio, la sua emozione (foto). La conduttrice di Storie Italiane si occupa sempre degli altri, cerca con il suo programma di dare voce a chi da solo non potrebbe farlo ma oggi a fine puntata sono tutti in piedi solo per lei, gli applausi sono tutti per la sua gravidanza, perché è un momento che attendeva da molto tempo. Eleonora Daniele aspetta una bambina, sotto i suoi abiti che nelle ultime settimane erano sempre un po’ più larghi e morbidi, il ventre arrotondato era ormai evidente, ha voluto attendere il più possibile e poco fa il suo annuncio più bello, la sua notizia più bella. Non ha mai parlato molto della sua vita privata, poche parole anche sul suo recente matrimonio ma il suo pubblico voleva sapere.

COME CHIAMERA’ ELEONORA DANIELE LA SUA BAMBINA?

“Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, almeno per me lo è. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta; aspetto una bambina e la chiamerà Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione che per me era un grande desiderio che sta diventando realtà e che quindi volevo condividere con voi pubblico e amici di Storie Italiane questa emozione che è grandissima”. Ha gli occhi pieni di lacrime la Daniele, un sorriso che non potrebbe essere più bello, non trova tutte le parole giuste ed è la prima volta che le capita, l’emozione è enorme.

IL PANCINO DI ELEONORA DANIELE ERA GIA’ EVIDENTE – UN SEGRETO DOLCISSIMO





Sono tutti in piedi per lei, sapevano che questo era il suo desiderio più grande. Immaginiamo che il suo pancione non sia di tre mesi ma che abbia voluto custodire questa gioia il più a lungo possibile, Facciamo a Eleonora Daniele tantissimi auguri per il suo sogno meraviglioso che si sta realizzando.





