Eleonora Daniele è incinta? I suoi abiti forse nascondono il dolce segreto (Foto)

Sarà la voglia di vedere Eleonora Daniele incinta e poi mamma dolcissima di un bebè tanto desiderato o forse è già realtà che la conduttrice di Storie Italiana è in dolce attesa (foto). La seguiamo ogni mattina con il suo programma di successo, sempre pronta a difendere i più deboli, a fare giustizia, a metterci la faccia, a chiedere di intervenire soprattutto quando si parla di minori e di donne fragili e in difficoltà ma per lei non c’è solo la tv, c’è la sua vita privata di cui parla poco. Eleonora Daniele sembra sempre pronta a mettersi da parte, l’ha fatto anche dopo le nozze con Giulio Tassoni, quasi imbarazzata nel ricevere gli auguri dai suoi ospiti in studio. Un matrimonio arrivato dopo un lungo fidanzamento, ben 16 anni d’amore con il compagno. L’abbiamo vista bellissima nel giorno delle nozze, era settembre e dopo tre mesi forse è in arrivo la più dolce delle notizie.

ELEONORA DANIELE: “E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI PENSARE A UN FIGLIO”

Forse è solo il matrimonio che ci fa insospettire o forse davvero i suoi abiti più larghi e pronti a coprire il ventre nascondono altro. Non solo a Storie Italiane la Daniele non indossa più abiti stretti, porta sempre bluse larghe ma anche durante la sua partecipazione a Telethon sabato sera ci è sembrato che la giacca bianca evidenziasse forme sospette.





E’ passato un po’ di tempo da quando lei stessa ha confidato che era arrivato il momento di pensare a un figlio, un sogno che magari sta per diventare realtà. Ai microfoni di Libero a inizio anno ga espresso il suo desiderio: “Non sono una grande sognatrice, guardo a quello che sto facendo. Vorrei continuare a sviluppare il format di Storie italiane, nel quale credo molto. Anche se un po’ di teatro non mi dispiacerebbe. E forse è arrivato il momento di pensare anche ad un figlio”. Lavoro, passioni e famiglia, le auguriamo che sia vero.