Gli ospiti vip al matrimonio di Eleonora Daniele e Giulio: ecco le scelte di look (FOTO)

Sabato 14 settembre 2019 a Roma, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati! Tanti gli ospiti vip presenti alle nozze, in chiesa e poi al ricevimento che si è tenuto in una bellissima villa a Roma. Tante assenze anche, a dire il vero, non abbiamo infatti visto tra gli ospiti molti colleghi della Daniele, e colleghe che lavorano nel day time di Rai 1. Chi c’era invece? Sui social tante le foto di questo matrimonio postate proprio dagli invitati felicissimi di festeggiare al fianco della Daniele e di Giulio Tassoni questo matrimonio. Abbiamo visto Simona Ventura elegantissima in blu con Giovanni Terzi, suo compagno ( nella foto che abbiamo usato per il nostro articolo vediamo la coppia in compagnia della giornalista Barbara di Palma che da questa stagione fa parte della squadra di Storie Italiane). Abbiamo anche visto Elena Santarelli arrivata insieme a suo marito dopo la celebrazione per via degli impegni con Italia sì. Tra gli altri ospiti anche Salvo Sottile che al fianco di Eleonora Daniele ha condotto una edizione di Vita in diretta estate E a proposito di colleghi c’era anche Beppe Convertini con il quale la conduttrice sembra avere un legame speciale . E ancora restando in ambito televisivo tra gli altri ospiti c’era anche una elegantissima e dorata Lorena Bianchetti accompagnata da suo marito e ancora Enrica Bonaccorti.

MATRIMONIO ELEONORA DANIELE: ECCO LE SCELTE DI LOOK DEGLI INVITATI

Ed ecco le scelte di look fatte dagli invitati per il matrimonio di Eleonora Daniele

Doppio abito per Samantha de Grenet che ha optato prima per un vestito corto rosso, per la celebrazione in chiesa e poi invece ha cambiato stile con un abito lungo per la festa. Bellissima anche Emanuela Folliero che invece ha scelto un vestito blu lungo e ha documentato sui social tutte le fasi della preparazione in vista delle nozze!

E ancora tanti altri personaggi dal mondo dello spettacolo e non solo: Roberto Alessi direttore di Novella 2000, Corinne Clery, Riccardo Fogli e sia moglie Karin Trentini…