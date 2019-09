Elena Santarelli e Bernardo Corradi al matrimonio di Eleonora Daniele mostrano la bomboniera speciale (FOTO)

E’ stato celebrato ieri pomeriggio alle 16 a Roma il matrimonio di Eleonora Daniele che, dopo sedici anni di relazione con il suo compagno storico, ha finalmente indossato l’abito bianco per giurare amore eterno al suo Giulio. Un matrimonio che la conduttrice aveva annunciato senza però dare la data precisa e infatti ieri la notizia delle nozze ha colto un po’ tutti di sorpresa. Tra gli invitati illustri alle nozze c’era anche Elena Santarelli che si è persa la cerimonia in chiesa visti i suoi impegni con la diretta di Italia sì, ma non poteva mancare alla festa che si è svolta sempre a Roma. Lei Bernardo Corradi bellissimi e super eleganti hanno raggiunto Villa Piccolimini la location scelta per il matrimonio di Eleonora e Guido. E sui social la Santarelli è stata una delle poche a postare delle immagini delle nozze che noi ovviamente vi mostriamo anche perchè siamo davvero curiosi di vedere qualche dettaglio in più dell’abito da sposa di Eleonora e di questa bellissima festa per il suo matrimonio.

Ed ecco alcune foto che Elena Santarelli ha condiviso sui social con le persone che la seguono sempre con grande affetto.

IL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE: ANCHE ELENA SANTARELLI E BERNARDO CORRADI ALLE NOZZE

La Santarelli ha mostrato poi anche la bomboniera speciale che Eleonora ha scelto per le sue nozze. Come potrete vedere dalla gallery che ci mostra anche nel dettaglio la foto della bomboniera, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni hanno scelto una bomboniera solidale. Si tratta di una candela. Le donazioni fatte dagli sposi con l’acquisto di queste bomboniere solidali vanno all’associazione di cui Elena Santarelli è madrina dopo il lungo percorso fatto durante la malattia di suo figlio Giacomo. Un bellissimo gesto che Elena non poteva non sottolineare.