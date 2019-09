Eleonora Daniele cambia abito per la festa di nozze ed è sempre bellissima (FOTO)

Siamo riusciti a scovare, grazie ai tanti video presenti sui social pubblicati dagli invitati al matrimonio di Eleonora Daniele, anche il momento del lancio del bouquet! Tre le più scatenate in particolare durante la festa, Enrica Bonaccorti che ha pubblicato sui social molti video dei festeggiamenti. In uno si vede Eleonora Daniele che, ha cambiato l’abito da sposa, scegliendo un altro vestito per la festa, intenta a lanciare il bouquet. La conduttrice chiama la sua collega per questo momento, insieme a tutte le altre signore che sono al momento single o in attesa di nozze. E in sottofondo si sente la voce di Enrica che commenta: “Manco morta”.

IL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE E GIULIO: SECONDO ABITO PER LA FESTA

E sempre dal profilo social di Enrica, dalla sua pagina Instagram, abbiamo scovato altre immagini del matrimonio di Eleonora Daniele, che vi mostriamo, visto che i nostri lettori hanno apprezzato molto le news relative a questo matrimonio!

Ed ecco invece il video con il lancio del bouquet . Chi lo avrà preso?

Come si può vedere dal video, la Daniele per la festa che si è svolta in una bellissima location a Roma, ha indossato un secondo abito. Molto simile al primo per stile ma sicuramente più comodo. Infatti il secondo abito era sempre ricamato come il primo ma aveva anche le bretelle larghe sulle spalle che hanno permesso di certo a Eleonora di ballare e cantare, divertirsi con i suoi amici ( mentre con il primo abito probabilmente avrebbe avuto maggiori difficoltà visto lo scollo e il fatto che non avesse spalline).

E adesso non ci resta che aspettare la puntata di Storie Italiane in onda domani, la conduttrice ci mostrerà qualcosa in più di questo bellissimo e romantico matrimonio?

