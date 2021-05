Elena Barolo testimone speciale per Giorgia Palmas alle nozze (FOTO)

E’ stato un matrimonio tra pochi intimi ma pieno d’amore e Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godendo questi giorni da marito e moglie! Tra i pochi invitati non poteva mancare Elena Barolo, una delle migliori amiche di Giorgia Palmas. Il loro legame nasce dall’avventura televisiva che le ha viste protagoniste, erano la bionda e la mora, le veline di Striscia la notizia. Giorgia ha scelto Elena nel giorno più importante della sua vita in amore, il giorno del si e la Barolo è stata una testimone davvero speciale per la sua grande amica.

Elena Barolo bellissima testimone al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Le parole di Elena sui social nel giorno delle nozze:

nome della foto: io, la testimone della sposa 👰‍♀️ @giopalmas82 ❤️~ oggi, La mia Gio’ e Filo, si sono sposati. 19 anni dopo che la nostra amicizia è iniziata, sono stata felice, orgogliosa e onorata di essere stata al suo fianco per un giorno così importante 💍 ~ #gioefili #labarolessa #elenabarolo

E sempre dai social arriva la dolcissima dedica di Giorgia Palmas per la sua amata Elena:

Cara amica mia, tu per me ci sei sempre stata e, tu lo sai, io per te ci sarò sempre. Ho una testimone di nozze bellissima, in tutti i sensi ✨

Dolci parole a parte, scopriamo qualcosa in più sul look che Elena Barolo ha scelto per questo matrimonio con pochi intimi. Una cerimonia sobria in attesa poi di festeggiare in grande stile. Per il suo outfit anche Elena Barolo come la sposa si è affidata all’Atelier Eme con un tailleur elegante, con uno dei colori più trendy della stagione. Abbinate un paio di scarpe Le Silla perfette per completare questo outfit.

Che ne dite promossa anche Elena Barolo? Decisamente si.