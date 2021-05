Giorgia Palmas mostra i dettagli del matrimonio con Magnini dal bouquet da polso alle fedi (Foto)

Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini ieri ha sorpreso tutti, una solo foto, quella classica dopo il Sì, ma gli sposi non deludono i fan. Giorgia Palmas questa mattina ha iniziato a postare tra le storie di Instagram i dettagli delle sue nozze. Un matrimonio civile ma la coppia sentiva il bisogno di non attendere oltre, mentre per il matrimonio religioso e la gran festa ci sarà tutto il tempo. Il grazie a tutti della Palmas e di Magnini arriva con lo scatto più dolce: le mani di Giorgia e Filippo con le fedi che brillano ma ci sono anche le manine di Mia che giocano con il bouquet della mamma. Un bouquet da polso per l’ex velina di Striscia la notizia.

LE SCELTE DI GIORGIA PALMAS PER IL PRIMO MATRIMONIO CON FILIPPO MAGNINI

La giornata di ieri è stata speciale ed è iniziata con le prime emozioni: “La giornata di ieri è inizia così… Quando sono arrivati i bouquet da polso l’emozione ha iniziato a farsi sentire”. Non sapeva quale scegliere tra i quattro preparati per lei e alle fine ha scelto il più grande, bellissimo.

Giorgia Palmas nostra altre foto e racconta: “Poi mi sono vestita e davvero ho realizzato che quel momento che tanto abbiamo atteso si stava avvicinando e allora si che l’emozione è diventata protagonista”.

L’abito da sposa tailleur non è quello scelto dalla Palmas per il sì in chiesa ma è sempre lo stesso atelier ad averlo realizzato. “Prima o poi riuscirò a indossare l’abito dei miei sogni”.

Infine, la foto del bacio dopo il sì: “E poi eccoci, era tutto bellissimo perché era tutto semplice ma c’eravamo noi, il nostro Amore, Sofi e Mia e i nostri sogni che niente e nessuno può fermare”.

“Siamo felici di una felicità nuova” commenta ancora Giorgia Palmas continuando a ringraziare tutti per gli auguri.