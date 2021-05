Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente il si! Il matrimonio a gran sorpresa (FOTO)

Lo hanno organizzato nei minimi dettagli la prima volta, lo hanno annullato. Lo hanno organizzato una seconda volta e sono stati costretti ad annullarlo nuovamente a causa delle restrizioni del covid 19. E così alla fine Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno deciso di giurarsi amore eterno con una cerimonia intima come hanno raccontato dai social pochi minuti fa. Un matrimonio semplice ma pieno d’amore, in attesa poi di poter celebrare con tutte le persone a loro care, gli amici e la grande famiglia. I due bellissimi in un dolce bacio si mostrano sui social: sono finalmente marito e moglie.

Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le prime foto delle nozze

Le parole di Giorgia Palmas dopo le nozze:

Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora 🤍🤍🤍🤍🤍🤍 #12Maggio #abbiamodettoSI #weddingday

Non possiamo che fare un grande augurio a Giorgia Palmas e Filippo Magnini che in questi ultimi anni insieme hanno dovuto superare tanti ostacoli ma alla fine del tunnel, c’è sempre la luce. Noi però non vediamo l’ora di ammirare Giorgia anche con un bellissimo abito da sposa in grande stile!

Per il momento sui social la bellissima Giorgia ha pubblicato una sola foto, eccola

Stessa immagine e stesso post anche per Filippo Magnini! Ancora tanti auguri !