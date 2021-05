Ilary Blasi presenta il nuovo gatto e Francesco Totti commenta

C’è un altro gatto in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti e dal commento dell’ex calciatore non c’è dubbio che sia stata la conduttrice a volere Alfio in casa. E’ così che si chiama il nuovo micio accolto in famiglia. Ilary Blasi ha postato la sua foto su Instagram ed è un altro gatto nudo, un alto della stessa razza di Donna Paola. Un canadian Sphynx che ha la caratteristica di non avere nemmeno un pelo, infatti è nudo. Per i suoi 40 anni la Blasi ha regalato una compagnia alla sua gatta e anche ai figli ma Francesco Totti non sembra felice. La famiglia si è allargata ancora ma Totti avrebbe preferito forse un quarto figlio. “Tra un po’ uscirò io” ha commentato l’ex capitano della Roma aggiungendo lacrime risate.

ALFIO E’ IL NUOVO GATTO DI ILARY BLASI MA NON DI TOTTI

Tra i due è la conduttrice che adora circondarsi di animali ma tutti pensano alla reazione di Donna Paola più che di Francesco. Tra i commenti al “Welcome Alfio” c’è anche quello di Tommaso Torzi: “Donna Paola sarà furibonda”.

Tutti pazzi del nuovo gatto della conduttrice Mediaset? Non tutti perché davvero Alfio e Donna Paola sono una razza molto particolare. Più di uno commenta che fa un po’ impressione sperando che gli animalisti non creino polemiche.

Tra le storie di Instagram Ilary ha mostrato anche il primo incontro tra i due gatti. Donna Paola lo guarda con diffidenza, il primo appuntamento tra i due non è andato benissimo, è necessario che entrambi si abituino alla presenza dell’altro per una buona convivenza. Intanto, casa Totti è sempre più affollata.

“Lo incontri di notte te pia un infarto” commenta uno dei follower e c’è chi pensa di regalarlo alla suocera. Tante le risate all’ultimo post di Ilary Blasi, non c’è dubbio che Alfio abbia portato una nuova allegria.