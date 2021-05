Eleonora Daniele bellissima al battesimo della figlia, la foto pubblicata da Mara Venier

Mara Venier è più social di Eleonora Daniele ed è lei ad anticipare le foto del battesimo della piccola Carlotta. La figlia della conduttrice di Storie Italiane ha ricevuto oggi il sacramento del battesimo e Mara Venier è stata la sua madrina. Una foto dei genitori con la piccola festeggiata e la madrina con suo marito, Nicola Carraro. Calici alzati e tanta emozione, sul profilo Instagram della conduttrice di Domenica In il grazie per averla fatta sentire in famiglia. Un solo scatto e sono bellissimi Eleonora Daniele e suo marito, Giulio Tassoni, elegantissimi. Giacca rosa e un abitino delizioso con fondo chiaro e fiori che richiamano la primavera. Ovviamente in bianco la piccola Carlotta.

MARA VENIER EMOZIONATA AL BATTESIMO DI CARLOTTA, LA FIGLIA DI ELEONORA DANIELE

“Stamattina battesimo di Carlotta ,grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia …emozionata per essere la madrina …..evviva Carlotta evviva la vita” ha scritto Mara commentando la foto appena pubblicata sui social. Giacca coloratissima per la madrina che indossa gli occhiali da sole mentre pranza alla Terrazza Borromini.

Avrebbe dovuto festeggiare il battesimo già da tempo, era previsto quando la bimba aveva ancora pochi mesi. Hanno invece dovuto attendere che il covid permettesse ben più di quattro persone con la mascherina. Il 26 maggio Carlotta festeggerà il suo primo compleanno, davvero grandicella per il battesimo ma quest’anno è stato difficile per tutti. La Daniele non aveva alcuna intenzione di trascorrere una giornata così importante senza la sua famiglia. Ha già dovuto fare a meno della loro presenza nei primi mesi di vita di sua figlia.

Tenero il legame tra le due conduttrice, raro vedere due donne del mondo dello spettacolo così unite ma Eleonora ha già spiegato che Mara ha condiviso con lei lacrime e gioie, che con lei ha condiviso il dolore della perdita del fratello, che inoltre le ha portato fortuna quando pensava che non sarebbe mai diventata mamma.