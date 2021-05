Il dolcissimo messaggio di Dayane Mello per Rosalinda: “Sarò sempre qui per te, ti amo”

Sono datti giorni molto difficili per Dayane Mello quelli vissuti di recente. Prima la notizia della malattia della sua mamma poi quella tragica della morte. Ed è forse in questi momenti che si vedono i veri amici, quelli che hai al tuo fianco nel momento del bisogno. E’ successo anche a Dayane Mello che ha ritrovato Rosalinda Cannavò per la quale ha speso bellissime parole con un lungo post sui social. Non solo, Dayane e Rosy si preparano anche per un debutto lavorativo insieme. Un progetto al quale Dayane tiene molto e per il quale ha voluto al suo fianco l’amica conosciuta nella casa del Grande Fratello VIP 5.

Possiamo quindi dire senza ombra di dubbio che le Rosmello sono tornate, o forse non se ne erano mai andate!

Le Rosmello sono tornate: il messaggio di Dayane per la sua Rosy

Le parole di Dayane Mello sui social per la sua Rosy:

Quando le ho raccontato il mio progetto, è stata la prima ad abbracciare le mie idee, è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non potevo avere una persona migliore per stare con me in questo momento di vittoria e successo. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo dire cose infinite, perché non abbiamo bisogno di etichette, qui c’era sempre complicità, l’una era sempre il sostegno dell’altra. Nella stanza degli interrogatori, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre. Saremo sempre qui l’uno per l’altro e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità e scambio. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo ❤️

Non ci resta adesso che attendere questo nuovo progetto di Dayane per vedere le due insieme anche a lavoro! IN bocca al lupo.