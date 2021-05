Una vita anticipazioni: Julio continua a curiosare, ma chi è e che cosa vuole?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica, 30 maggio 2021? La soap torna domani e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Vi ricordiamo innanzi tutto che domani pomeriggio vedremo un solo episodio della soap spagnola, corto, come succede giornalmente. Niente doppio appuntamento perchè su Canale 5 domani sarà possibile vedere la replica delle puntate de Il segreto andate in onda in prima serata. Domani quindi alle 14,10 circa ci aspetta un solo episodio di Una vita, dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1177 di Acacias 38. Come avrete visto Marcia è stata arrestata: Mendez infatti è convinto che sia stata lei a uccidere Ursula. Santiago, che sa bene come sono andate le cose, chiede a Genoveva di risolvere la situazione perchè non erano questi i patti. Intanto Felipe si offre di assumere la difesa di Marcia e Santiago accetta, farebbe di tutto per vedere la ragazza fuori dal carcere, ben sapendo tra l’altro, di avere lui le colpe…Mendez però sembra avere una prova schiacciante: un fazzoletto di Marcia è stato ritrovato accanto al cadavere, chi lo ha portato?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 maggio 2021

Ad Acacias 38 è arrivato un ragazzo molto curioso che sembra essere interessato a Bellita e Josè e fa domande a tutti per capire chi sono e che cosa fanno. Ma che cosa vuole questo giovane ragazzo, che dice di chiamarsi Julio, dai genitori di Cinta? Felipe ancora una volta nota qualcosa di sospetto: l’avvocato di Andrade è stato nuovamente da Genoveva e le chiede spiegazioni. L’avvocato non ha ancora messo insieme i pezzi del puzzle e sembra aver dimenticato la confessione di Ursula, arriverà il momento in cui prenderà in considerazione le cose che la Dicenta gli aveva detto prima di morire?

Emilio cerca di capire chi è questo ragazzo che continua ad aggirarsi nei pressi di Acacias 38 e scopre da Giacianto che sta facendo molte domande su Bellita. Il giovane quindi si chiede se possa essere un ammiratore della sua futura suocera ma Giacinto non si fida e lo invita a stare in guardia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 maggio 2021 su Canale 5.