Barbara D’Urso presenta la piccola Sofia, la sua bellissima nipotina

La nascita dell’ultima nipotina è per Barbara D’Urso una gioia immensa. Sofia è la figlia di sua sorella Eleonora e ricordando che tra le due per un periodo non c’è stato alcun rapporto la bimba nata a dicembre è un legame unico per mamma e zia. Su Instagram Barbara D’Urso ha pubblicato la prima foto di sua nipote, Ha atteso che fosse Eleonora a pubblicare lo scatto che poi lei ha condiviso. Un’immagine bellissima con la sorella che è impegnata al trucco, pronta sul set, felice, rilassata e intanto allatta la sua piccolina. Eleonora torna sul set e la piccola Sofia è al ristorante, è così che la conduttrice ha proposto la foto tra le storie di Instagram, poi ripete lo scatto e aggiunge che il latte di sua sorella deve essere abbondante viste le gambotte della nipote.

BARBARA D’URSO ZIA FELICE DELLA PICCOLA SOFIA

“Eccola la tanto attesa Sofia che mangia mentre mia sorella è sul set… e dalla sua gambotta si intuisce che di latte c’è ne è tanto!!” scrive la D’Urso che non smette mai di lavorare, sempre nel suo camerino tra un raggio di sole da prendere e una riunione da fare.

La sorella di Barbara è un’attrice, è la sorella più piccola, ha 44 anni e da tempo sognava di diventare mamma. Desiderio realizzato per lei e per Michele Olmo, il marito che è musicista e ingegnere chimico. A 5 anni dal loro matrimonio è arrivata la piccola Sofia e così la famiglia è ancora più felice.

C’è stato però un anno in cui le due sorelle D’Urso non si sono più rivolte la parola, poi all’improvviso sono tornate ad amarsi come prima. Eleonora e Barbara sono figlie dello stesso padre; lui dopo la morte della mamma si è risposato con Wanda e ha avuto Riccardo, Fabiana ed Eleonora.