Caterina Balivo con la sorella alla Maddalena si concedono parmigiana, sole e shopping (Foto)

Caterina Balivo è stata scelta come madrina dell’Oceano ed è in questa veste che è atterrata in Sardegna e poi è arrivata alla Maddalena. Con lei sua sorella Sarah ed è con lei che si è concessa qualche giorno di relax. Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire l’occasione e ne ha approfittato per godersi un po’ di shopping e anche una bella parmigiana oltre che il meraviglioso spettacolo della natura. Nuvole o sole le sorelle Balivo non si perdono il mare cristallino e la stupenda natura incontaminata della Maddalena. Dopo gli impegni per i quali la conduttrice era arrivata sull’isola si sono concesse brindisi e tanti scatti, molti anche per lavoro.

CATERINA BALIVO COMMOSSA DALLE BELLEZZA DELLA MADDALENA

“Sono commossa dalla bellezza di questo posto. Io mi chiedo perché sono arrivata a 41 anni e non ci sono mai venuta” ammette l’errore fatto e poi aggiunge: “Solo noi italiani abbiamo tutto nello stesso Paese. W La Maddalena, w il mare nostrum, W l’Italia e chi la tratta bene”.

L’impegno da madrina dell’Oceano per la Balivo è diventata una vacanza, impossibile non lasciarsi incantare da quei colori e così si è lascata andare di certo fotografata da sua sorella Sarah in costume e con gli abiti messi in valigia. Lo shooping non poteva mancare e in Sardegna hanno acquistato anche complementi d’arredo ovviamente colorati. Sua sorella Sarah è architetto ed è lei ad avere scelto con cura i colori da abbinare. Poi la parmigiana, forse un po’ freddina, ma non è la classica parmigiana di melanzana, è fatta con il pane carasau e con una salsetta al formaggio, delizia sarda.

Chissà se prima o poi Caterina Balivo tornerà in tv e lascerà perdere il lavoro da influencer; era molto carino il suo programma Vieni da me ma c’è da dire che Serena Bortone con Oggi è un altro giorno ha superato le aspettative e anche lei.