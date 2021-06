Caterina Balivo fa il cambio stagione: “Non buttate i vestiti”

In queste ore Caterina Balivo si sta occupando dei suoi vestiti, sta facendo il cambio stagione e tra le storie di Instagram consiglia cosa fare. Per la conduttrice bisogna dare sempre una seconda possibilità alle cose, ai vestiti in questo caso. Per oggi ha quasi finito, la Balivo continua a sistemare gonne e maglie, tutto è in ordine per l’estate e sono proprio i vestiti estivi che mette da parte, ma come ha consigliato a tutti, non si butta via niente. Ogni cambio stagione c’è qualcosa che sappiamo non metteremo più ma se in ottimo stato possiamo regalarlo o anche venderlo. Solo consigli? No, Caterina Balivo è sui social per lavorare, influencer da quando ha lasciato la conduzione di Vieni da me.

CAMBIO STAGIONE PER CATERINA BALIVO

“A me non piace accumulare le cose quindi da sempre o le regalo o le vendo” ed è su ebay che Caterina Balivo ha messo in vendita sulla sua bacheca i vestiti che ha messo da parte. Ovviamente il ricavato andrà tutto in beneficenza. Solo una sbirciatina a una piccola parte del suo guardaroba, Caterina Balivo mostra davvero poco.

In compenso sta mostrando se stessa senza filtri e nel modo più naturale possibile lasciando passare un messaggio importante, quello di accettarsi e di non rincorrere una perfezione assurda. Anche lei ha fatto un percorso che l’ha condotta a questo. Le donne in genere indossano la taglia 44 e non la 38, è il suo primo messaggio. Non ha ancora ceduto ai ritocchini, spera di non farlo mai. E’ già apparsa sui social in bikini, gli anni precedenti indossava solo il costume intero per nascondere la sua pancetta. Oggi invece confida che come tutte ha le smagliature, ha la cellulite e non ha molta voglia di fare sport, che le piace mangiare ma fa ovviamente attenzione. Mettere in ordine l’armadio è il primo passo, scegliere gli abiti per sentirsi a proprio agio.