Caterina Balivo vaccinata racconta quale ha fatto e come si sente

Sono tantissimi i personaggi famosi che dopo avere ricevuto il vaccino mostrano lo scatto sui social e Caterina Balivo vaccinata ha fatto lo stesso. Di conseguenza ha ricevuto tanti messaggi di chi curioso le chiedeva quale vaccino avesse fatto. In tanti le hanno chiesto lo stato di salute, le eventuali reazioni al vaccino e alla fine la Balivo ha risposto tra le sue storie di Instagram soddisfacendo tutti con pochi dettagli, poche parole. C’è chi ha ancora paura del vaccino contro il Covid e non ha ancora intenzione di iscriversi per prenotarsi e spesso sono proprio i vip che riescono a convincere gli altri mostrando il momento del proprio vaccino. “Sono Vacinada” ha scritto subito Caterina Balivo con ancora il cerotto sul braccio mentre attendeva di potere andare via dal centro dove si era recata per la prima dose di vaccino.

QUALE VACCINO HA FATTO CATERINA BALIVO?

“Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere.

W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo” ha quindi chiesto ai “no vax” di non dire nulla, di non scrivere nessun commento: “PS: i “no vax” sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati! “.

Poi una passeggiata e un gelato con sua figlia Cora e ha raccontato qualche dettaglio rispondendo ai follower più curiosi ma anche interessanti all’argomento vaccino: “Ho fatto il Pfizer la, tachipirina non l’ho presa e mi sento benissimo; sono euforica per il vaccino”. La conduttrice ha ricevuto l’altro ieri la prima dose di vaccino e oggi in realtà ha confidato che si sente un po’ stanca ma nulla di più.

Anche Antonella Clerici ieri si è vaccinata, è riuscita a prenotarsi dopo qualche problemino burocratico e adesso anche lei è serena, felice di questo nuovo traguardo verso la totale libertà.