Eleonora Daniele felicissima per l’incontro tra Zia Elsa e la piccola Carlotta

Chi ha vissuto una maternità e una nascita durante questo ultimo anno e mezzo sa quanto possa essere difficile non condividere la gioia di un abbraccio, il sorriso di un neonato con i parenti, soprattutto con quelli lontani. E con quelli che hanno qualche annetto in più e non si possono certo accontentare di una video chiamata. Ne sa qualcosa anche Eleonora Daniele che proprio nel maggio scorso ha dato alla luce la piccola Carlotta, in piena pandemia. La nascita della piccola è stata per lei una festa grandissima, più volte ha definito questa gravidanza un miracolo. Allo stesso tempo però ci sono state tutte le mancanze vissute in questo anno di covid. Dal poter vedere poco la famiglia, i nonni, gli zii e i cuginetti, al dover anche rimandare il battesimo che, come saprete, è stato celebrato qualche giorno fa a Roma.

Oggi però al situazione nel nostro paese sembra essere maggiormente gestibile e la Daniele ha deciso di fare le grandi presentazioni portando la piccola Carlotta in Veneto anche per far conoscere “gli anziani della famiglia”. Dolcissima l’ultima foto postata sui social che ritrae la piccola Carlotta insieme a zia Elsa.

Per Carlotta è tempo di presentazioni: eccola con zia Elsa

La gioia di Eleonora Daniele nel commento a questa foto:

Generazioni al femminile. Quella nella foto è la mitica zia Elsa , sorella della nonna Carlotta. Questa signora ha compiuto da poco 97 anni , oggi sono andata a trovarla , l’hanno vaccinata , sta bene: quando mi ha vista arrivare con la piccola , non se l’aspettava e si è commossa. E io con lei: mi ricordo quando da piccola andavo con la nonna Carlotta a trovarla. È passato un sacco di tempo ma le belle persone e le grandi emozioni non si dimenticano mai.❤️

Qui alcuni scatti del battesimo della piccola Carlotta