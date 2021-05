Eleonora Daniele mostra tutte le foto del battesimo di Carlotta

Eleonora Daniele aveva pubblicato solo una foto del battesimo di Carlotta, solo uno scatto durante il pranzo per festeggiare sua figlia. E’ sulla rivista Oggi che possiamo leggere come hanno vissuto una giornata così importante, l’emozione provata non solo da Eleonora Daniele e Giulio Tassoni ma anche dalla madrina, Mara Venier. La conduttrice però anticipa qualcosina e sul suo profilo social pubblica le foto del battesimo, quelle scattate per il settimanale. La Daniele ringrazia Oggi per avere raccontato tutto in modo perfetto e per avere dedicato tante pagine al battesimo della sua bambina. Carlotta ha già compiuto un anno di vita ma il ritardo nel ricevere il sacramento non ha tolto certo importanza al momento.

SUL SETTIMANALE OGGI LE FOTO DEL BATTESIMO DI CARLOTTA, LA FIGLIA DI ELEONORA DANIELE

“Grazie al settimanale Oggi per aver raccontato un bellissimo ed emozionante momento di vita , tante pagine dedicate al battesimo della mia piccola Carlotta e di una super madrina speciale” ha scritto poco fa la conduttrice di Storie Italiane mostrando la copertina della rivista. Bellissima con la sua piccolina tra le braccia: “La mia Carlotta trasmette gioia”. Ed è a Oggi che a concesso la presenza al battesimo.

Brindisi e sorrisi al rinfresco organizzato su una meravigliosa terrazza romana. Presenti le persone più care per Eleonora e Giulio, pochi amici e la famiglia. Terrazza Borromini è la location scelta per il battesimo e per festeggiare la piccola Carlotta che forse potrebbe presto avere un fratellino.

E’ il desiderio dei suoi genitori. Eleonora confida che ci proveranno fino ai suoi 45 anni. Racconta che il ginecologo le ha detto che sta bene ma lei si è posta un termine, non intende andare oltre e invecchiare troppo. Il desiderio di diventare mamma per lei è arrivato tardi, forse perché si sentiva già mamma di suo fratello Luigi.