Eleonora Daniele festeggia il compleanno di Carlotta e ricorda la telefonata di Mara Venier (Foto)

E’ già passato un anno dalla nascita di Carlotta, oggi Eleonora Daniele festeggia il primo compleanno di sua figlia. Un’altra emozione fortissima per la conduttrice, il primo compleanno di un figlio è un momento speciale e anche per lei è l’occasione di ricordare quando la piccola è nata. Sul suo profilo Instagram Eleonora Daniele ha pubblicato la foto di Carlotta nella culletta in ospedale. Una copertina rosa, la bimba che dorme e in primo piano il suo nome, il peso, la data di nascita e l’orario, è il cartoncino che tante mamme conservano per sempre. La conduttrice di Storie Italiane ringrazia tutti per gli auguri di compleanno a Carlotta e poi ricorda i messaggi ricevuti un anno fa, soprattutto la telefonata di Mara Venier.

ELEONORA DANIELE RICORDA LA PRIMA TELEFONATA DOPO LA NASCITA DELLA FIGLIA

“Grazie di cuore a tutti voi che mi state mandando messaggi di auguri per la piccoletta” scrive oggi Eleonora ma ricorda il 25 maggio di un anno fa. Non riuscì a terminare le ultime puntate del suo programma, sua figlia aveva voglia di venire subito al mondo.

“Mi ricordo la grande emozione.. il momento più bello della mia vita. Mi ricordo dei vostri messaggi bellissimi di felicitazioni, della prima telefonata che mi arrivo dalla mia amica che fece un urlo di gioia: è nata!!!! È già passato un anno, il tempo vola ma la felicità rimane sempre”. E’ forte il legame tra le due conduttrice, non a caso la Daniele ha scelto Mara Venier come madrina della sua bimba. Sabato scorso la piccola Carlotta ha ricevuto il sacramento del battesimo. Hanno festeggiato tutti insieme e senza mascherine, come desideravano Eleonora e suo marito Giulio. Una cerimonia emozionante, piena di gioia. La conduttrice aveva paura non sarebbe diventata mamma, aveva paura di avere dato troppo spazio ad altro, invece Carlotta oggi festeggia il suo primo anno di vita.