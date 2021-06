Paola Turani in vacanza indossa abiti perfetti col pancione (Foto)

Paola Turani è tra le influencer più belle, col pancione lo è anche di più e con gli abiti perfetti per vacanze estivi non commette errori. E’ al sesto mese di gravidanza, col pancione Paola Turani trascorrerà tutta l’estate e da ex modella è ormai da tempo influencer in valigia sa bene cosa mettere. Le sue rotondità le hanno regalato non solo gioia immensa ma anche la luminosità di chi vive come uno stato di grazia questi mesi di dolce attesa. Bikini, abiti lunghi, copricostumi, abiti corti, colore e accessori. C’è tutto nella valigia di Paola Turani in vacanza al mare con il marito, con gli amici, si gode il pancione, il sole, il mare ma anche le golosità estive, facendo sempre attenzione a non esagerare. Dalla Sicilia alla Liguria gli outfit sono da urlo e Paola Turani ci regala cartoline da sogno.

PAOLA TURANI NELLE SUE VALIGIE PER LE VACANZE ESTIVE C’E’ TUTTO

I bikini sono sempre Calzedonia, stampe a fiori e animalier, ma per le sue dolci forme poi scegli anche maxidress comodo, caftani e camicioni abbinati e ogni dettaglio come borse, espadrillas e ovviamente si sposta su altri brand, Dior per esempio non manca mai.

Nonostante la meraviglia di queste sue vacanze col pancione arrivano anche i momenti di paura. Paola Turani si chiede se sarà una brava mamma, iniziano le paranoie, iniziano le domande che prima o dopo il parto arrivano sempre per tutte le mammine. Tutto normale e Paola chiede alle sue follower un sostegno, chiede a chi è in dolce attesa come lei e a chi è già mamma se le sue paure siano normali. Con lei c’è sempre il suo Riccardo, un attimo dopo ritrova il sorriso, soprattutto davanti a golose bruschette con patè di olive, di cui è molto ghiotta, i pomodori e la burrata.