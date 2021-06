Paola Turani in bikini col pancione, è in vacanza alle Eolie (Foto)

Paola Turani si sta godendo la sua prima vacanza con il pancione e sui social sfoggia i suoi bikini e le sue forme morbide. La Turani è alla 24esima settimana di gravidanza , sta vivendo una favola perché un figlio lei e Riccardo lo hanno desiderato per tano tempo. Negli anni la coppia aveva quasi perso le speranze ma adesso Paola Turani è incinta e sta vivendo il suo sogno più bello e reale. Il pancione è poco più che un pancino e in barca o a bordo piscina la splendida influencer si mostra in più scatti. “Sognando te” scrive la dolce mammina in attesa di un maschietto. Non sta più nella pelle e di certo non lo nasconde mentre con immenso orgoglio mostra il pancione, mostra le forme che settimana dopo settimana lievitano.

COSA METTE IN BORSA PAOLA TURANI?

Confida che prima c’erano in borsa ben altre cose, soprattutto il cambio scarpe dopo una bella serata passata in discoteca. Adesso non esce senza le pastiglie contro la nausea e senza gli integratori per la gravidanza. Ma già pensa a quanto dovrà essere grande la sua borsa tra qualche mese, quando dovrà contenere pannolini e tutto il necessario per il suo piccolino.

Intanto, è alle isole Eolie con suo marito e con gli amici. Apre gli occhi e sogna, si guarda intorno e incontra solo una natura meravigliosa ma in realtà è lei la più bella. La gravidanza le dona, nonostante i soliti problemini che per lei sembrano non passare del tutto, Paola Turani è un vero incanto.

“Stavo pensando a come la vita e le abitudini possano cambiare… anni fa in borsa ci mettevo il cambio scarpe comode per togliere i tacchi dopo la fine di una serata in discoteca per esempio, ora non esco mai senza pastiglie anti nausea o integratori per la gravidanza e probabilmente l’anno prossimo inserirò pannolini vari per il cambio del Serpellino e forse forse servirà anche una borsa più grande”.