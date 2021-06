Il commento di Antonella Elia alla foto di Vera Gemma è eccessivo?

Quando c’è poco di cui parlare anche un commento su una foto può scatenare la polemica e questa volta sono la foto di Vera Gemma e il commento di Antonella Elia ad avere innescato il tutto. Vera Gemma di certo non evita di mettersi in mostra e Antonella Elia che dice di essere una sua carissima amica da tanti anni voleva farle notare, sui social, che forse lo scatto è un po’ troppo hot. Il caschetto biondo, l’espressione provocante ma lo è ancora di più il primo pianto sul seno, niente di strano se non fosse arrivata la Elia: “Ma non è un po’ troppo?”. Immediate le risposte dei fan dell’ex naufraga vip che hanno difeso con ogni parola possibile la loro beniamina. Antonella ha provato a spiegare, a modo suo, che non è invidiosa e che non giudica la Gemma, che è amica da tanto tempo di Vera. Da un insulto all’altro c’è chi ha tirato fuori anche il ritorno di Antonella Elia con Pietro.

LA RISPOSTA DI VERA GEMMA AD ANTONELLA ELIA

Alla fine è intervenuta la diretta interessata: “Mah non saprei, non mi pongo il problema”. Bella la sua risposta ma Antonella ha voluto replicare: “Stai diventandomi una pornostar ma ti amo comunque e lo sai”. Nessuna nuova risposta di Vera a quest’ultima frase di Antonella che sembra più un attacco che un consiglio. Guardando le altre foto sul profilo social della Gemma non sono molto diverse da quella criticata dalla Elia.

Tra le storie di Instagram di Vera è però comparso il pettegolezzo, desiderosa evidentemente di sottolinearlo. Non sembra abbia commentato l’amicizia ma altro. Intanto, l’ex ragazza di Non è la Rai continua a litigare con i fan dell’amica e pensa al tempo in cui c’era lei nella casa dle Grande Fratello Vip o in Honduras per L’Isola dei famosi, ma anche al suo ex ruolo da opinionista per i reality show.