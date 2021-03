Il fidanzato di Vera Gemma star alla prima dell’Isola: ma quanti anni ha?

Ieri lunedì 15 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione de L’isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Tra i naufraghi che si sono tuffati dall’elicottero nelle acque dell’Honduras anche Vera Gemma. Nel corso della puntata del reality show, in studio con Ilary, sono stati presenti anche alcuni parenti o amici dei naufraghi tra cui il fidanzato di Vera Gemma che ha sorpreso tutti. Si tratta infatti di un ragazzo molto più giovane dell’attrice e regista della squadra dei buriños. Ovvio che tutto il pubblico a casa, si sia chiesto se davvero quel giovincello fosse il ragazzo della Gemma…Ed è proprio così anche se non sono mancate le battute sul fatto che dovesse tornare presto a casa per alzarsi al mattino per andare a scuola. Ma possiamo rassicurarvi, il fidanzato di Vera Gemma è maggiorenne!

Conosciamo meglio chi è il giovane compagno della naufraga de L’isola dei famosi.

Vera Gemma ha un fidanzato molto più giovane di lei: quanti anni ha?

Il fidanzato di Vera Gemma si è presentato nello studio de L’isola dei famosi. Si chiama Jeda e ha 22 anni. Questo significa che tra lui e la concorrente del reality show ci sono ben 28 anni di differenza. Ma in un rapporto spesso e volentieri l’età è solo un numero. Jeda, nonostante sia molto giovane, è già un noto manager. Si occupa di musica, in particolare del genere trap. Il compagno di Vera Gemma è un tipo abbastanza intraprendente, almeno così lo ha descritto la stessa fidanzata. Di lui in realtà non si sa tantissimo. La relazione amorosa tra Jeda e Vera dura da un po’ di mesi ma ancora non sono arrivati a festeggiare il primo anno di fidanzamento. Per la precisione fanno coppia fissa da nove mesi.

Vera Gemma e Jeda: cosa si sa sulla loro relazione d’amore

Nonostante la grande differenza d’età, tra Vera Gemma e Jeda l’amore prosegue a gonfie vele e adesso dovranno stare lontani per un po’ di settimane, almeno fino a quanto la naufraga riuscirà a resistere sull’isola. In una intervista, Vera aveva spiegato che il suo Jeda è un ragazzo con una mentalità molto aperta, voglioso di scoprire ed imparare cose nuove. Pare anche che il figlio della Gemma sia molto contento di questa relazione. Maximus ha 10 anni e stando a quanto si dice sul web adora Jeda.