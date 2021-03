L’Isola dei Famosi 2021: fra problemi tecnici e battutacce, la prima puntata è stata il caos

Dopo quasi sei mesi di Grande Fratello VIP 5, Mediaset non avrebbe mai potuto lasciare il suo pubblico senza un reality e, ça va sans dire, è già partita L’Isola dei Famosi 2021. Il reality, affidato questa volta ad Ilary Blasi, è andato in onda questa sera 15 marzo 2021 con la prima di ben venti puntate in quanto anche questo reality sarà in onda due volte a settimana (oltre al solito appuntamento del lunedì, sarà in onda anche di giovedì sera).

Ma come è andata la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021? Sicuramente il reality show con i celebrità naufraghe in Honduras ha bisogno di fare un rodaggio in quanto assente dalle scene dal 2019. Due anni d’assenza che pesano sulla produzione dello show che è stata colpita fin da subito da gravi problemi tecnici. Non da meno anche il clima in studio, scaldato solo da battutacce a sfondo erotico…

L’Isola dei Famosi 2021: prima puntata colpita da molti problemi tecnici

Purtroppo la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha subito la presenza di molti problemi tecnici che hanno dilatato la messa in onda e rotto il ritmo che da sempre contraddistingue la trasmissione fatto di interventi flash e vari collegamenti. La pecca più grossa è stata sicuramente la difficoltà di Ilary Blasi a comunicare con i naufraghi delle varie isole a causa di un audio quasi mai ottimale. Elettra Lamborghini assente all’Isola dei Famosi 2021? E’ in quarantena

Problematica anche la prima prova immunità dove, la squadra dei Rafinados, non ha ricevuto le dovuto spiegazioni sul funzionamento di gioco; tant’è che hanno perso la sfida e sono finiti alle nomination. C’è anche da dire che persino l’inviato Massimiliano Rosolino non sembra così perfetto per il ruolo che gli è stato designato: dovrà prendere confidenza anche lui con l’acqua agitata di Cayo Cochinos?

L’Isola dei Famosi 2021: prima puntata, gara di battutacce a sfondo sessuale

Ma se da un lato i problemi tecnici fanno parte dell’imprevedibilità della diretta, è anche vero che in studio si è respirato un clima da festa di fine esami di stato delle scuole medie, con battutine e battutacce osè fatte per mantenere uno spirito giocoso in studio. A servire al pubblico queste freddure è stata in primi Iva Zanicchi che fra allusioni a pesci e uccelli ha messo imbarazzo persino una “buriñas” come Ilary Blasi.

Non è stato da meno nemmeno Roger Garth, ospite in quanto amico di uno dei naufraghi, che seppur involontariamente ha detto di aver fatto “Markette” riferendosi al noto programma di La7. Dove scusa? #Isola pic.twitter.com/e69deBGAie — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 15, 2021

Chiude la carrellata una improbabile gaffe di Ilary Blasi che, annunciando l’accensione della Palapa, ha invitato il pubblico di Canale5 ad “entrare per la prima volta nella patata”. Sipario.