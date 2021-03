Elettra Lamborghini assente all’Isola dei Famosi 2021? E’ in quarantena

Elettra Lamborghini non nasconde nulla ai follower che la seguono sempre con grande affetto e nelle ultime ore si è mostrata nella sua casa dove sta passando il tempo senza uscire a causa della quarantena. La bella Elettra potrebbe esser entrata in contatto con una persona risultata poi positiva, al momento infatti non ha raccontato nulla circa un suo eventuale contagio ma ha solo fatto capire di essere in quarantena appunto. Questo però significa che probabilmente lunedì sera non la vedremo su Canale 5 ( a meno che la sua quarantena non sia iniziata già diversi giorni fa ). Le regole per le quarantene per chi è entrato in contatto con un positivo sono molto ferree e chiaramente anche andare a lavorare in tv correndo il rischio è quasi escluso per questo motivo, la bella Elettra potrebbe saltare la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Il 15 marzo, come saprete, inizia la nuova avventura di Ilary Blasi con questa edizione dell’Isola e al suo fianco avrebbe dovuto avere nel ruolo di opinioniste sia Elettra che Iva Zanicchi.

L’isola dei famosi 2021: chi arriva al posto di Elettra?

Probabilmente se la Lamborghini saltasse solo una puntata, di certo nelle prossime ore darà lei tutte le indicazioni del caso, si potrebbe immaginare anche di non avere bisogno di altre persone al suo posto. Ma se le puntate fossero due, forse Mediaset dovrebbe pensare a qualcuno da affiancare a Iva Zanicchi anche per aiutare Ilary Blasi nello studio senza pubblico, cosa non semplice da gestire.

I fan di Tommaso Zorzi lo hanno già individuato come candidato perfetto al posto di Elettra ma da Canale 5 e Mediaset al momento non trapela nulla. Sarà Elettra a darci qualche informazione in più o ci dobbiamo aspettare l’effetto sorpresa lunedì sera? Non ci resta che attendere la messa in onda di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi che è già iniziata sotto una strana stella: dal ritiro di Carolina Stramare ancora prima della partenza, a questo problema con Elettra.