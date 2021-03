Carolina Stramare in lacrime sui social: “Problemi familiari, niente Isola dei famosi”

Commossa, con la voce rotta dall’emozione e forse anche dalla preoccupazione, Carolina Stramare ha postato pochi minuti fa delle storie in cui commenta la notizia data dalla produzione dell’Isola dei famosi 2021 pochi minuti fa. L’ex miss Italia ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei famosi ancora prima che il reality prenda il via. A dieci giorni dalla partenza del programma di Canale 5, e probabilmente a poche ore dalla partenza per l’Honduras dei concorrenti, Carolina ha infatti deciso di non partecipare a questa edizione dell’Isola. Il motivo è legato a dei problemi familiari. Come spiegato anche nel tweet dell’Isola dei famosi, Carolina sta affrontando un periodo complicato, è arrivata una notizia che riguarda la salute di una persona a lei molto vicina ed è per questo che ha scelto di non allontanarsi molto da casa. La stessa Carolina Stramare, con delle storie sui social informa tutte le persone che la seguono, su quanto accaduto e su quella che è stata la decisione presa.

Carolina Stramare niente Isola dei famosi 2021: si ritira prima di partire

“Nelle ultime ore si sono presentati dei problemi di salute familiari. Io preferisco tutelare e tenere sotto controllo .Credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa perchè prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che voi mi comprenderete “ ha detto Carolina con gli occhi pieni di lacrime.

Non sappiamo quindi se la produzione deciderà di iniziare questa avventura con un concorrente in meno o se fossero previsti dei sostituti. Visto il periodo immaginiamo che le riserve, sono state scelte. Attendiamo quindi delle comunicazioni ufficiali.

Questo al momento il cast scelto per L’Isola dei famosi 2021

Da parte nostra un grande in bocca al lupo a Carolina e un augurio che tutto possa risolversi per il meglio.