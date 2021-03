Il cast completo de L’isola dei Famosi 2021: i 16 naufraghi pronti a partire

Il 15 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione troveremo Ilary Blasi, affiancata da sue opinioniste interessanti e che regaleranno soddisfazioni: Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Si spera almeno ( Iva in passato nom aveva molto convinto nello stesso ruolo ma per il GF ). Sarà invece Massimiliano Rosolino l’inviato insieme ai naufraghi direttamente dall’Honduras. Ma chi farà parte del cast che dovrà procurarsi cibo in mezzo alla natura affrontando tutte le difficoltà del caso? Il primo confermato è stato Awed, giovane youtuber, noto per essere anche un attore del film Un Natale al Sud. Ci sarà pure Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, famoso anche con il nome di Gazza. Sono sedici in totale i concorrenti che faranno parte del cast per l’Isola dei famosi 2021, non ci resta che scoprire tutti i dettagli…

Il cast dei naufraghi pronti per L’Isola dei Famosi: chi ci sarà quest’anno

Tra le naufraghe ci sarà Elisa Isoardi dopo una carriera in Rai. La conduttrice è reduce da una sfortunata edizione da concorrente a Ballando con le Stelle. Si rifarà proprio all’isola? Da Ballando arriva pure Gilles Rocca, l’ultimo vincitore. Fa discutere invece la presenza di Drusilla Gucci nota per essere ereditiera appartenente alla famiglia del brand di lusso. Nel cast anche Vera Gemma, la figlia di Giuliano già abilitata ai reality estremi oltre confine, era in coppia con Asia Argento a Pechino Express. E poi: l’attore Brando Giorgi, il modello Akash Kuhmar, il Visconte Guglielmotti, Angela Melillo e la collega Francesca Lodo. Nel cast ci saranno pure due comici: Beppe Braida e Valentina Persia. Ritroveremo pure una ex bellissima direttamente da Miss Italia, Carolina Stramare e l’attore Roberto Ciufoli. Grande polemica per la presenza di Daniela Martani, ex gieffina che si è dovuta sottoporre (come tutti gli altri concorrenti) a vaccini vari ed eventuali. Lei è una no-vax, oltre che vegana opinionista di Barbara d’Urso. Sull’isola camperà ad acqua e cocchi? In alternativa il riso, quello non manca mai. E di certo non mancheranno anche le polemiche sul suo conto.

Tutto pronto per L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: in due non hanno passato le visite mediche

L’edizione non è ancora iniziata e due concorrenti hanno già dovuto rinunciare al viaggio in Honduras. Si tratta di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci che non hanno passato le visite mediche. Cicci ha raccontato a Pomeriggio 5 che è stato il Covid, sconfitto, a causare grossi problemi ai polmoni e alla mente.