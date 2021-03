Un concorrente dell’Isola dei famosi 2021 litiga con gli autori e minaccia di non partire

Non è ancora iniziata questa nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2021 ma a quanto pare, c’è già la prima polemica. Sui social infatti ieri sera, c’è stata una discussione molto particolare che ha visto protagonista uno dei concorrenti scelti per questa edizione del reality di Canale 5. Come saprete l’Isola inizierà il 15 marzo 2021 ma i naufraghi scelti sono ancora in Italia, non sono partiti per l’Honduras. Akash Kumar, che è uno dei concorrenti ufficiali per l’Isola dei famosi 2021, nel corso di una diretta con Marina La Rosa e Luca Vismara ha fatto sapere di aver litigato con gli autori del reality. Ed è per questo che non vuole andare in Honduras. I due ex naufraghi hanno provato a capire meglio, chiedendogli cosa fosse successo di così grave per pensare addirittura di non partecipare al programma di Canale 5.

Tutto sarebbe partito dal video di presentazione registrato per l’Isola dei famosi 2021, video che Akash non avrebbe in nessun modo gradito.

Akash Kumar lascia l’Isola dei famosi 2021 ancora prima di iniziare?

A quanto pare Akash avrebbe voluto che nel suo video si parlasse di cose più private, non di quello che si può leggere su Wikipedia:

Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione. Perché sei top model mi hanno chiesto, perché… Basta che vai su Wikipedia. No? Chiedimi, ‘Oh Akash, come hai superato gli attacchi di panico, raccontami un pelo del tuo…‘.

E poi:

Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani‘, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c**o, lo sa già!

I due ex naufraghi hanno cercato di farlo ragiona spiegando che nelle clip si parla del suo lavoro, di quello che ha fatto e che poi avrà invece tempo durante il suo percorso sull’Isola per farsi conoscere dal pubblico e mostrarsi per quello che è.

Cosa farà quindi Akash? Vedremo…