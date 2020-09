Akash Kumar si confessa a Storie Italiane: dimagrito 19 chili tra depressione e attacchi di panico

Seconda parte di Storie Italiane nella puntata di oggi 28 settembre 2020 dedicata anche a Ballando con le stelle. Ed è stato in questo spazio che Eleonora Daniele ha accolto nel suo studio un ex protagonista del programma di Milly Carlucci. Parliamo di Akash Kumar che oggi, ha spiegato, di aver affrontato un periodo molto molto difficile. Lo racconta alla conduttrice che si dice anche molto molto preoccupata per quello che ha passato.L’ex protagonista di Ballando con le stelle racconta degli ultimi mesi, molto complicati. Ha perso quasi 20 chili e anche per lui non è semplice parlarne in tv.

“Quando ho sentito dei tuoi attacchi di panico e del rischio di anoressia, mi sono molto preoccupata per te” ha detto Eleonora Daniele. Akash dice che adesso sta meglio ma il percorso è lungo. La conduttrice aveva pensato che fossero stati gli stilisti a chiedere ad Akash, in quanto modello di dimagrire; ma le motivazioni sono altre. “Pesavo 74 kg da 92 kg, a ballando pesavo 92. Ci sono uscito piano piano – ha proseguito – di notte mi sveglio ancora, ma per ogni piccola cosa comincio a star male. Devo avere persone vicine che mi vogliono bene. Adesso sto bene sono in forma sono 77 chilogrammi”.

AKASH KUMAR A STORIE ITALIANE: DALLA DEPRESSIONE AGLI ATTACCHI DI PANICO

“E’ stato un brutto periodo – le parole di Akash Kumar in diretta tv – ci sono quasi passato, però ci vuole del tempo, ho perso un po’ di chili, circa 18/19. Non è stata la moda a chiedermi di dimagrire ma la solitudine; mi aveva lasciato la fidanzata, poi non vedevo i genitori da un anno, quindi l’epidemia di coronavirus…” Akash racconta di essersi sentito un po’ solo, come purtroppo è successo a molte persone in questi ultimi mesi così complicati: “Ero solo a milano, avevo questi attacchi di panico di notte, mi svegliavo, non potevo uscire giustamente, ed ero seguito da uno psicologo: non stavo bene, ero perso… gli attacchi sono iniziati subito, appena iniziato nel lockdown”.

LA DELUSIONE PER LA FINE DELLA SUA STORIA D’AMORE

La sofferenza per l’addio alla sua fidanzata: “Mi ha lasciato la mia ex ragazza dopo anni, ho sofferto molto, e ora non la sento più. Non era un personaggio pubblico, era una ragazza normale, nè modella nè nulla, ero innamorato ma ogni cosa finisce, è finita anche la mia storia.”

Akash Kumar si confessa a Storie Italiane: dimagrito 19 chili tra depressione e attacchi di panico ultima modifica: da