Diana Del Bufalo si è disintossicata dalla dipendenza affettiva

La fine della storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini l’abbiamo vista tutti tra i vari post e le interviste ma a distanza di due anni l’attrice racconta la sua dipendenza affettiva ormai curata. La fine di un legame crea sempre dolore ma Diana Del Bufalo ha confidato che per lei è stato terribile, che per lei il modo in cui ha affrontato tutto è stata una tragedia. Se soffrire è normale per l’ex alunna di Amici tutto è andato oltre al punto che si è accorta che il suo corpo dava segnali che la spaventavano, sintomi simili a quello degli attacchi di panico. L’ha però capito solo dopo quando ha chiesto aiuto perché le mancava l’aria, non riusciva a fare entrare ossigeno nei polmoni, arrivava al punto di spogliarsi per non sentire quel senso di soffocamento.

DIANA DEL BUFALO RACCONTA LA TERRIBILE SOFFERENZA DOPO LA FINE DELLA STORIA CON PAOLO RUFFINI

A Ok salute e benessere la Del Bufalo racconta che piangendo disperata un giorno ha chiamato sua madre che per caso era in studio dalla psicologa che a sua volta le ha chiesto di andare da lei. Ha iniziato le sedute di ipnosi e rivela che da quel momento ha iniziato a sentirsi più leggera, dopo la prima seduta sentiva di potersi liberare dal peso che la soffocava.

“Quello era solo il primo step, l’inizio di un percorso di psicoterapia, durato un anno e mezzo e che mi avrebbe portata alla guarigione…L’intervento di Susanna è stato per me fondamentale per uscire dal quel brutto periodo; lei mi ha fornito gli strumenti necessari per capire le cause del mio malessere, le cause della rabbia che avevo dentro; una rabbia che non era più legata all’altra persona, ma era rivolta verso me stessa”.

E’ venuto fuori che soffriva di dipendenza affettiva: “Io esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto; bastava un piccolo screzio tra di noi per alterare il mio umore”. E’ riuscita a disintossicarsi, è felice adesso che si ama e sa di avere ciò che desidera davvero, poi quando arriverà un altro amore sarà pronta a non soffrire più.