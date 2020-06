Diana Del Bufalo si scusa con tutti, la sua rabbia dovuta a un evento traumatico (Video)

Diana Del Bufalo aveva abbandonato Instagram dopo avere risposto con rabbia ad alcuni follower, poco fa è tornata sui social chiedendo scusa (video). Ha riflettuto su quanto è accaduto, chiede scusa a chi si è sentito offeso, non ha intenzione di fare la vittima ma desidera spiegare il perché del suo comportamento. Una rabbia repressa dovuta a un evento traumatico. E’ da agosto scorso che Diana Del Bufalo è in terapia da una psicologa, racconta così che ha ancora bisogno di aiuto per superare quanto le è accaduto. Non riferisce quale sia l’evento, desidera che tutti sappiano che è pentita del suo atteggiamento rabbioso. E’ provata da tutto questo, vorrebbe che chi la segue credesse alla sua sincerità ma sa anche che molti pensano che i personaggi del mondo dello spettacolo spesso non sono come si mostrano, come vogliono apparire.

DIANA DEL BUFALO RIVELA DI UN TRAUMA SUBITO MA PRETENDE TROPPO DA SE STESSA

Giuste le scuse ma forse la conduttrice e attrice pretende anche troppo da se stessa ma è un lavoro che sta continuando per migliorarsi, per essere più tollerante in tutto, per cercare di capire che ogni giorno, in ogni momento, tutti possono avere dei problemi. Magari basterebbe più autocontrollo ed è quello che di certo ha capito che deve imparare.

Molti la sostengono ma sa che arriveranno altri haters. E’ un mondo difficile per chi ha la sua sensibilità. Vorrebbe dire tante cose ma sono troppe da dire in pochi minuti. Le scuse però sono arrivate a tutti: “Voglio cercare di modificare alcuni miei pensieri sbagliati e alcune azioni. Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in modo molto scortese e rabbioso, perché ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. E’ già quasi da un anno, ad agosto lo sarà, che sono in cura da una psicologa. Non voglio apparire come vittima, mi assumo le mie responsabilità. Lo dico per farvi capire perché ho agito così”.

